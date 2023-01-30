В Одесской области работает менее 60% мобильной связи

Жители Одесской области на выходных испытывали сложности с мобильной связью.

Об этом сообщает в Facebook глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь.

По словам чиновника, мобильная связь работает на трёх четвертях территории Украины.

«Огромное количество людей делает всё возможное, чтобы украинцы имели доступ к одной из самых необходимых услуг – мобильной связи. На сегодняшнее утро (28 января, — ред.) в Украине работает 76% от общего количества базовых станций мобильных операторов», – написал он.

Глава Госспецсвязи отметил, что сложности со связью по состоянию на субботу испытывали жители Запорожской (46,3%), Одесской (57,8%), а также Донецкой и Луганской областей.

«Напомню о важном: и восстановление связи на деоккупированных территориях, и обеспечение связью граждан на всей территории Украины зависит от нескольких ключевых факторов. Прежде всего – от доступности энергопитания, обстановки с безопасностью (обстрелов врагом, минирования территории), состояния оборудования», – объяснил Щиголь.

По его данным, с начала полномасштабного вторжения России в Украину «мобильные операторы возобновили работу более 1200 базовых станций, более 3200 км оптоволоконных линий».

«Операторы не только восстанавливают связь, но и продолжают модернизировать сеть, инвестируют в развитие, строят новые базовые станции и увеличивают пропускную способность, усиливают энергонезависимость – резервным питанием уже обеспечены десятки тысяч объектов», – подчеркнул Щиголь.

7 декабря 2022 года Щиголь говорил, что в случае полного отключения электроэнергии национальный телемарафон и пять радиокомпаний, а также мобильные операторы продержатся не менее трёх суток.

Как сообщала Одесса News, специалисты Госспецсвязи рекомендуют при возможных аварийных и плановых отключениях электроснабжения использовать Национальный роуминг – возможность звонить и отправлять смс из сети другого оператора. Для этого в настройках телефона необходимо отключить функцию автоматического выбора сети и подключиться к одной из доступных сетей.

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