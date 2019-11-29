Полицейские задержали иностранцев, подозреваемых в покушении на одессита

Полицейские задержали двух иностранцев, подозреваемых в грабеже и покушении на жизнь одессита.

Как сообщает сайт Нацполиции Одесской области, оба злоумышленника помещены в изолятор временного содержания. Их действия квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

«Происшествие случилось вечером в одном из кафе в центре Одессы. Разместившись за столиком под видом посетителей, правонарушители украли кошелёк с деньгами в сумме 800 долларов США у одного из мужчин, сидевшего рядом. Злоумышленники уже хотели уходить, когда подозрительное поведение заметил 33-летний охранник заведения и вывел их на улицу. Поняв, что их разоблачили, один из правонарушителей неожиданно достал нож и ударил мужчину в грудь. Пострадавшего госпитализировали, а подозреваемые с места происшествия скрылись», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже на следующий день правоохранители установили и задержали 33-х и 34-летнего злоумышленников, которые пытались покинуть Одессу на автомобиле.



Фигурантам — гражданам одной из стран Закавказья — сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.186 и ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Видео: Нацполиция Одесской области