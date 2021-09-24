Нет конкуренции: Не могут начать строить волнолом на Карантинном молу Одесского порта

ГП «Администрация морских портов Украины» вновь объявило тендер на строительство волнолома на Карантинном молу и укрепление Рейдового мола.

Об этом свидетельствует объявление, опубликованное в системе закупок Prozorro.

Отмечается, что стоимость услуг — 187,78 млн грн. Заявки принимают до 22 октября. Аукцион состоится 29 ноября. Срок выполнения работ — до конца 2022 года.

Первый раз АМПУ объявила этот тендер в июле, однако торги пришлось отменить, поскольку участвовал в них лишь один допущенный участник — компания «Морбудпроект».

Как сообщала в августе 2021 года Одесса News, АМПУ ищет подрядчика, который найдёт способ снизить природное заиливание подходного Днестровско-Лиманского канала, ведущего к Белгород-Днестровскому порту.

Фото: Одесский Курьер

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