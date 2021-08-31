Подходной канал Белгород-Днестровского порта пытаются спасти от заиливания

АМПУ ищет подрядчика, который найдёт способ снизить природное заиливание подходного Днестровско-Лиманского канала, ведущего к Белгород-Днестровскому порту.

Об этом стало известно из системы электронных закупок Prozorro.

Подрядчику предстоит проанализировать причины и объёмы природного заиливания подходного канала, разработать рекомендации и предложить решения по устройству береговых отвалов грунта вдоль береговой линии Днестровского лимана.

Такая работа предварительно оценивается в 1,347 млн грн.

Отмечается, что подрядчику необходимо будет разработать способы для уменьшения воздействия природного заиливания подходного канала без изменения его паспортных габаритов.

Тендерные предложения принимаются до 4 октября 2021 года. Аукцион по выбору подрядчика состоится 9 ноября.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года завершилось эксплуатационное дноуглубление в акватории аванпорта Одесского морского порта.

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