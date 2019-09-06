Ошибка бухгалтера обошлась морпорту в 1,5 миллиона гривен

Прокуратура Одесской области направила в суд дело в отношении исполняющей обязанности заместителя главного бухгалтера одного из морских торговых портов региона.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, по данным следствия, в феврале 2017 года должностное лицо, не надлежащим образом исполнив служебные обязанности, допустила подписание реестров перечисления алиментов с недостоверными сведениями на банковские счета сторонних граждан.

«За такие действия сумма алиментов была безосновательно увеличена на более чем 1,5 млн грн, чем нанесён ущерб морском порту.

Отмечается, что досудебное расследование в этом уголовном производстве осуществляли следователи ГУНП в Одесской области.