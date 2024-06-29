Суд принял решение, что Труханов должен опровергнуть сказанное им об Аднане Киване

Мэр Одессы Геннадий Труханов планирует подать апелляцию на решение Киевского райсуда, по которому он должен признать недостоверной сказанную им информацию, оскорбляющую честь и достоинство застройщика Аднана Кивана.

Об этом Труханов сказал Укринформу.

«Суд принял решение, что я должен опровергнуть информацию, сказанную об Аднане Киване. Я буду подавать и апелляцию, и если нужно – кассацию», — отметил Труханов.

Мэр Одессы эмоционально высказался по поводу застройки Итальянского бульвара в Одессе домами от «Кадорр групп», владельцем которой является бизнесмен Аднан Киван. Землю на застройку, по словам Труханова, Киван получил от тогдашнего главы области Михаила Саакашвили. Саакашвили получил за это пентхаус в новостройке, где отпраздновал громкое новоселье.

«В Одессе идёт постоянная борьба. Один из тех, кто хотел монополизировать рынок строительства — Аднан Киван, он борется за то, чтобы быть монополистом. Он всегда за это боролся. Вы видите это по надписи KADORR вместо 15 тыс. кв.м. построено 45 тыс. кв.м., и Саакашвили подписал документы о выделении этого участка, будучи губернатором Одесской области.

После этого, как только построили дом, в пентхаусе он отметил своё новоселье и показал это на всю страну. Вы думаете, кто-то из правоохранительных органов, из НАБУ хотя бы ЕРДР завели, хотя бы пригласили и опросили его, что вы там делали и как вы получили эту квартиру?», — слова Труханова, фигурирующие в суде.

«Странное совпадение. Как только отменили тендер по ремонту Киевского суда, дело, которое длилось годами, получило «логическое» завершение», — отметил Труханов.

Также он сообщил, что сейчас у Кивана появился партнёр по строительному бизнесу и тот хочет возобновить строительство в Одессе.

«Поскольку Киван хочет построить дома на земле санатория «Чёрное море» на 13-м фонтане, он отправил ко мне «переговорщиков», чтобы получить разрешение от города. Я отказал. После этого «активизировалась» вся эта история с судом», – сказал Труханов.

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