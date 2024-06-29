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  4. Суд принял решение, что Труханов должен опровергнуть сказанное им об Аднане Киване

Суд принял решение, что Труханов должен опровергнуть сказанное им об Аднане Киване

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Мэр Одессы Геннадий Труханов планирует подать апелляцию на решение Киевского райсуда, по которому он должен признать недостоверной сказанную им информацию, оскорбляющую честь и достоинство застройщика Аднана Кивана.

Об этом Труханов сказал Укринформу.

«Суд принял решение, что я должен опровергнуть информацию, сказанную об Аднане Киване. Я буду подавать и апелляцию, и если нужно – кассацию», — отметил Труханов.

Мэр Одессы эмоционально высказался по поводу застройки Итальянского бульвара в Одессе домами от «Кадорр групп», владельцем которой является бизнесмен Аднан Киван. Землю на застройку, по словам Труханова, Киван получил от тогдашнего главы области Михаила Саакашвили. Саакашвили получил за это пентхаус в новостройке, где отпраздновал громкое новоселье.

«В Одессе идёт постоянная борьба. Один из тех, кто хотел монополизировать рынок строительства — Аднан Киван, он борется за то, чтобы быть монополистом. Он всегда за это боролся. Вы видите это по надписи KADORR вместо 15 тыс. кв.м. построено 45 тыс. кв.м., и Саакашвили подписал документы о выделении этого участка, будучи губернатором Одесской области.

После этого, как только построили дом, в пентхаусе он отметил своё новоселье и показал это на всю страну. Вы думаете, кто-то из правоохранительных органов, из НАБУ хотя бы ЕРДР завели, хотя бы пригласили и опросили его, что вы там делали и как вы получили эту квартиру?», — слова Труханова, фигурирующие в суде.

«Странное совпадение. Как только отменили тендер по ремонту Киевского суда, дело, которое длилось годами, получило «логическое» завершение», — отметил Труханов.

Также он сообщил, что сейчас у Кивана появился партнёр по строительному бизнесу и тот хочет возобновить строительство в Одессе.

«Поскольку Киван хочет построить дома на земле санатория «Чёрное море» на 13-м фонтане, он отправил ко мне «переговорщиков», чтобы получить разрешение от города. Я отказал. После этого «активизировалась» вся эта история с судом», – сказал Труханов.

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