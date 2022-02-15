Нардепы проигнорировали Зеленского, собравшись в Раде не в полном составе

На заседании Верховной Рады 15 февраля в зале зарегистрировалось около половины народных депутатов — 216 человек из 423.

Об этом сообщает издание «ГОРДОН».

Конституционный состав Верховной Рады Украины – 450 народных депутатов, но на оккупированных территориях Крыма и Донбасса выборы не проводились. Сейчас Рада насчитывает 423 депутата.

По данным электронного голосования, от фракции «Слуга народа» присутствует 126 депутатов из 241, от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 17 из 44, от «Европейской солидарности» – 12 из 27, от «Батькивщины» – 16 из 25, от «Голоса» – 15 из 20, от группы «За майбутне» – 8 из 21, от группы «Довира» – 11 из 20, от внефракционных – 11 из 25.

Отмечается, что на фоне сообщений о вероятном вторжении России в Украину ряд украинских бизнесменов и народных депутатов покинули Украины. Только 13 февраля из Киева улетело порядка 20 чартеров и частных самолётов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что по состоянию на вечер 14 февраля находятся за границей 23 народных депутата Украины. Позднее, по данным СМИ, шестеро из них вернулись в страну.

Кроме того, часть депутатов болеет COVID-19. По информации спикера Руслана Стефанчук на 31 января, болели 28 нардепов.

На заседании фракции «Слуга народа» с участием президента Владимира Зеленского вечером 14 февраля нардепов призывали обеспечить максимальную явку в зале и «сосредоточиться на парламентской работе».

Как сообщала Одесса News, 14 февраля Владимир Зеленский в своём видеообращении предложил народным избранникам всех уровней в течение 24 часов вернуться в Украину.

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