Одесса 15 февраля чествует воинов-интернационалистов

Сегодня 15 февраля, в Одессе, как и по всей Украине, чествовали участников боевых действий на территории других государств.

Как передаёт корреспондент Одесса News с одесского парка имени Т.Г.Шевченко, где сегодня собрались воины-интернационалисты, эта дата выбрана не случайно: 15 февраля 1989 года завершилась советская военная операция в Афганистане. Через горнило той войны прошли 160 тысяч украинцев, 12 тысяч из которых получили ранения, контузии, были искалечены, а 3360 – не вернулись в свои дома.

Кроме афганского, во времена СССР, украинские военные участвовали и в других локальных войнах и вооружённых конфликтах на территории 16 иностранных государств — они выполняли «интернациональный» долг в Венгрии, Египте, Вьетнаме, Эфиопии, Сирии, Анголе, Мозамбике, на Кубе и в других «горячих» точках.

После обретения независимостью Украины наши военные специалисты стали участниками миротворческих миссий под эгидой ООН, НАТО и других международных организаций. По данным Министерства обороны Украины, с 1992 года более 44 тысяч военнослужащих ВСУ приняли участие в 27 международных операциях и миссиях в разных регионах планеты.

С начала войны на востоке Украины тысячи ветеранов, прежде всего «афганцев», выступили на защиту родной земли. В настоящее время они проходят службу в составе Вооружённых Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, СБУ и других силовых подразделений.

В парке им. Т.Г. Шевченко представители ветеранских организаций, воины-афганцы, руководители Одесской облгосадминистрации, облсовета, городского совета возложили цветы к мемориалу «Воинам-землякам, погибшим в афганской войне 1979-1989 гг.».

Как передаёт наш корреспондент, в храмах Одессы состоялись панихиды по погибшим военнослужащим и умершим участникам боевых действий на территории других государств.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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