На следующей неделе в Одессе начинаются учения Sea Breeze-2021 с участием 32 стран

Шестой флот ВМС США объявил об участии в Sea Breeze-2021. В украинско-американских учениях в черноморском регионе примет участие рекордное количество стран.

Об этом сообщило посольство США в Украине в Тwitter.

«USSixthFleet официально объявил об участии в совместных украинско-американских ежегодных учениях SeaBreeze-2021, которые начинаются на следующей неделе в черноморском регионе», — говорится в сообщении.

Американские дипломаты отметили, что учения SeaBreeze повышают совместимость, усиливают морскую безопасность и обеспечивают мир в регионе.

В посольстве США отметили, что Sea Breeze-2021 имеют наибольшее в истории учений количество стран-участниц — 32 страны из 6 континентов, в них принимают участие 5 000 военных, 32 корабля, 40 самол`тов и 18 команд специальных операций и дайвинга.

Как сообщала Одесса News, Sea Breeze — международные военные учения, которые проводят на территории Украины с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США. Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а США поддерживают учения финансово.

В Sea Breeze принимают участие военные из стран черноморского региона, кроме России. Вместе они отрабатывают маневры в море и на суше.

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