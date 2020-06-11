Капитан корабля ответит за загрязнение Чёрного моря

Во время воздушного мониторинга самолёт Одесской эскадрильи Госпогранслужбы обнаружил большое бурое пятно у грузового судна в территориальных водах Украины.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Пограничники немедленно проинформировали Государственную экологическую инспекцию и другие правоохранительные органы о факте возможного загрязнения окружающей среды.

Как выяснилось, судно направлялось в Одесский морской торговый порт для загрузки металлоломом. После пришвартовывания к причалу были проведены мероприятия пограничного контроля с соблюдением всех необходимых требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции. А представители экологической инспекции отобрали образцы проб забортной воды для экспертизы.

«Капитан корабля подтвердил факт промывки трюмов и сброса в море остатков бокситов и забортной воды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для промывки такого судна необходимо около 100 тонн морской воды и соответствующие химические реактивы.

Хотя по результатам экспертизы загрязняющих веществ в отобранных образцах не обнаружено, к капитану судна применены штрафные санкции за административное правонарушение и взыскано более 17 000 гривен за загрязнение морской среды в исключительной (морской) экономической зоне Украины вредными веществами.

Название судна пограничники не сообщили.

Кстати. В 2020 году в территориальных водах Украины авиацией Госпогранслужбы зафиксировано 7 подобных случаев.

За загрязнение окружающей среды при осуществлении судовых и других разрешённых видов работ в море предусмотрена ответственность, в том числе уголовная по статье 243 «Загрязнение моря в пределах внутренних морских или территориальных вод Украины или в пределах вод исключительной морской экономической зоны Украины».

Как сообщала Одесса News, по мнению нардепа Татьяны Плачковой, власти необходимо сделать экологию приоритетным направлением и предложить чёткий план обеспечения экологической безопасности Украины.