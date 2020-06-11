В Нефтегавани Одесского порта одновременно обрабатываются два танкера

9 июня к одесскому причалу 5-Н был поставлен т/х METEORA (L=176 m, флаг Италия), который доставил из греческого порта Элефсис 33 тыс. тонн дизельного топлива, позже буксиры завели в Нефтегавань и пришвартовали к причалу 2-Н большегрузный танкер CНRYSANTHEMUM (L=244 m, флаг Багамы) с 76,1 тыс. тонн т.н. «лёгкой техасской нефти» из американского Хьюстона.

Об этом сообщают в главной диспетчерской Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» (ОФ ГП «АМПУ»).

Отмечается, что в ближайшие дни ожидается постановка ещё одного танкера, который зайдёт в Нефтегавань за 11 тыс. тонн мазута. С учётом этого судна, объём перевалки нефти и нефтепродуктов в порту за неполные 6 месяцев текущего года составит около 874,9 тыс. тонн, что значительно превысит аналогичный показатель за первое полугодие прошлого года — 625,6 тыс. тонн.



«Всего в январе-мае 2020 г. на причалах Одесского порта перегружено 10407,3 тыс. тонн грузов, что превышает аналогичный показатель пяти месяцев прошлого года на 2,8%. Этот результат позволил предприятию войти в ТОП-3 крупнейших украинских портов по грузообороту», — говорится в сообщении.

При этом одесские портовики уже много лет уверенно держат первенство по объёмам перевалки контейнеров и этой весной вышли на первое место по показателю перевалки металлопродукции.

Так, по оперативным данным АМПУ, в мае 2020 г. стивидорными компаниями порта было перегружено 599,5 тыс. тонн металлов. Это рекордный показатель месячной перевалки данного вида груза за последние годы. Итог перевалки металлопродукции в Одесском порту в январе-мае с.г. достиг отметки 2,5 млн. тонн, что превышает результат аналогичного периода прошлого года на 31,5%.

Как сообщала Одесса News, в мае 2020 года морской торговый порт «Южный» обеспечил перевалку рекордных 2,1 млн тонн грузов.

Фото: Администрация Одесского морского порта