Президент наградил одесситок в честь 8 Марта

За значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд Президент Украины Владимир Зеленский наградил большую группу женщин, в том числе и из одесского региона.

Соответствующий Указ опубликован на официальном сайте Главы государства.

Так, орденом «3а мужество» III степени Президент наградил ЗУЕВУ Валентину Васильевну — стрелка отделения мотопехотного взвода 17 отдельного мотопехотного батальона 57 отдельной мотопехотной бригады оперативного командования «Юг» Сухопутных войск Вооружённых Сил Украины, старшего солдата.

Звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ УКРАИНЫ» присвоено Бондарь Евгении Николаевне — заведующей кафедрой Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой.

Звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА УКРАИНЫ» присвоено Прилепко Людмиле Васильевне — начальнику аэродромной службы коммунального предприятия «Международный аэропорт «Одесса».