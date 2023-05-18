Глава Одесской ОГА вручил награды тем, кто обеспечивал «зерновой коридор»

И.о. председателя Одесской областной государственной администрации Борис Волошенков вручил государственные награды участникам обеспечения бесперебойной работы и организации защиты акваторий морских портов и содействия реализации мероприятий «Зерновой инициативы».

Об этом сообщает в Facebook Одесская облгосадминистрация.

Также глава ООГА сообщил о награждении посмертно Отличием Президента «За оборону Украины» за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины в боях за освобождение Херсонщины Владимира Калмыка, учителя физического воспитания Беляевского лицея №1, в котором он проработал более 20 лет.

Среди награждённых Президентским отличием «За Оборону Украины» ряд одесских предпринимателей-благотворителей и волонтёров за мощную систематическую помощь Вооружённым Силам Украины, ежедневное обеспечение воинских частей, медицинских учреждений продуктами питания; организацию доставки питьевой воды в город Николаев, изготовление окопных свечей, шитьё балаклав и флагов для Херсонского и Донецкого направлений фронта; плетение маскировочных сеток для бойцов военной разведки.

«На Одесщине живут и работают тысячи прекрасных трудолюбивых людей, которые в разных сферах своей деятельности, каждый на «своём фронте» — медицинском, транспортном, художественном, делают всё возможное, чтобы не только усилить наш тыл, но и поддержать наших защитников, Вооружённые Силы Украины, чтобы мы вместе преодолели врага и вернули в Украину мир и радость!», — сказал в своём приветственном слове и.о.главы Одесской ОГА Борис Волошенков.

Как сообщала Одесса News, Борис Волошенков принял участие в открытии в Одессе, на Троицкий, 43, восстановленного культурного центра UNION.

Фото: ООГА/Facebook

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