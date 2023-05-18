Ночью враг выпустил по Украине 30 крылатых ракет

С 21.00 17 мая по 05.30 18 мая российские оккупанты осуществили несколько волн ракетных атак по разным направлениям.

По сообщению Главнокомандующего ВСУ, выпущено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования.

«С самолётов стратегической авиации — двух Ту-160 и восьми Ту-95 — выпущено 22 крылатых ракеты Х-101/Х-555. С кораблей в Чёрном море – 6 крылатых ракет «Калибр». А также две крылатые ракеты «Искандер-К» из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов», — говорится в информации.

Также сообщается, что силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено 29 крылатых ракет.

Также сбиты 2 ударных БпЛА Shahed-136/131 и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

По сообщению Воздушного командования «Юг», только над Одессой украинскими защитниками было уничтожено восемь крылатых ракет.

Последствия вражеского ракетного обстрела Одесской области

В информации ВС ВСУ содержится предупреждение, что даже при успешной работе ПВО обломки сбитых в небе ракет обязательно возвращаются на землю и несут серьёзную угрозу жизни людей.

Инфографика: Главнокомандующий, Воздушное командование «Юг» ВСУ/Facebook

Фото: ОК «Юг»

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