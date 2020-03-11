Житель Одессы «отблагодарил» своего кредитора двумя ударами ножа

В Одессе полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений своему приятелю.

Как сообщается на сайте Нацполиции Одесской области, придя к знакомому забрать около трёхсот гривен долга, 41-летний мужчина вместо денег получил от хозяина два удара ножом в спину.

«Бросив потерпевшего прямо в коридоре своей квартиры, злоумышленник спокойно пошёл в комнату. Между тем, раненый выполз на лестницу, там его увидели соседи, которые вызвали врачей и полицию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину госпитализировали в больницу с проникающим ножевым ранением плевры, а обидчика задержали.



«Сейчас правонарушителю сообщено о подозрении по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного Кодекса Украины, — рассказывает заместитель начальника следственного отделения Таировского ОП Юлия Матвийчук. — Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Максимальное наказание за такое преступление — до восьми лет лишения свободы».



Как сообщала Одесса News, Суворовский районный суд Одессы вынес приговор человеку, который в июле 2019 года захватил помещение микрокредитов «Ваша готівочка» с заложниками на улице Черноморского казачества.

Фото и видео: Нацполиция Одесской области