В Одессе создаётся картинная галерея под открытым небом

В Одессе стену по дороге с Французского бульвара на Трассу здоровья команда известных уличных художников украсила гигантскими копиями шедевров мировой живописи.

Об этом сообщает Odessa Online.



«Рисуем уже неделю и планируем закончить к концу апреля. Формат стены подсказал нам, что можно сделать картины. Создаём узнаваемые и не очень, чтобы был стимул больше узнать об авторе и его произведении. Всего планируется 20 рисунков. Высота самых высоких – 6 метров», – рассказал художник Игорь Матроскин, который работает над проектом вместе с коллегой Денисом Белым.



Так, на стене, которая ведёт от Французского бульвара к Трассе здоровья, уже появились копии таких известных произведений искусства, как «Я и мои попугаи» Фриды Кало, «Постоянство памяти» Сальвадора Дали, «Американская готика» Гранта Вуда, «Девушка с жемчужной серёжкой» Яна Вермеера и «Джоконда» Леонардо Да Винчи.

Фото: Odessa Online