В Одессе «Укрпочта» запустила новый автоматизированный логистический терминал

В Одессе АО «Укрпочта» запустила новый автоматизированный логистический терминал с двумя сортировочными линиями.

Только одна полоса может сортировать более 150 тыс. посылок в сутки – это в 8 раз больше, чем работники «Укрпочты» вручную обрабатывали раньше, — говорится в сообщении главы Одесской облгосадминистрации Олега Кипера.

Отмечается, что в новом логистическом терминале в Одессе будет происходить сортировка посылок более чем на 700 отделений.

«Кроме нашего региона он будет перекрывать ещё две области юга Украины: Николаевскую и Херсонскую. В хабе будут работать 140 сотрудников. И это даже при помощи машин очень непростая физическая и умственная работа», — говорится в сообщении.

«Горжусь, что, несмотря на войну и все вызовы, наш регион продолжает развиваться, а государственные компании масштабируются и предоставляют для наших людей новые рабочие места»,- подчеркнул Олег Кипер.

Одесса News информировала, что «Укрпочта» выпустила последний в серии набор марок с изображениями гербов 21 населённого пункта Украины, в том числе Болграда и села Фонтанка Лиманского района Одесской области.

Фото: ООГА/Telegram

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