Куцый в порыве гнева попросил заявления на стол от всех глав подразделений ООГА

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый разразился гневной речью на аппаратном совещании, попросив руководителей департаментов и управлений написать заявления об увольнении.

«Если вы пытаетесь саботировать политику и решения президента через призму моих решений и полномочий, тогда я считаю, нам нет смысла работать вместе», — заявил он.

По сообщению Думской, гнев главы одесской обладминистрации вызвали слухи о том, что на этой неделе он не выйдет на работу.

«Все интересовались, может быть, я сам уеду, может, меня увезут. Некоторые сотрудники верили этой информации и откровенно саботировали работу. У меня есть большая просьба ко всем руководителям департаментов, управлений, секторов и их первым заместителям: написать заявления по собственному желанию либо по согласию сторон», — добавил губернатор.

Позже на своей странице в Facebook Максим Куцый повторил просьбу.

«Я сказал это на аппаратном совещании в ОГА и готов повторить публично. В Одесской области я представляю Президента Украины. Моя главная цель — устойчивое развитие Одесской области. Одной из главных задач для достижения этой цели я вижу трансформацию работы ОГА в максимально эффективную и прозрачную. Если за четыре месяца кто-то этого не понял, если кому-то очень хочется распространять слухи и саботировать выполнение своих прямых обязанностей, решение простое — пишите заявления и освобождайте место для тех, кто хочет работать, кто хочет менять страну и нашу область уже сегодня. Времени определиться было достаточно. «Как раньше» — точно не будет!»

Как сообщала 15 января 2020 года Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав Великомихайловской, Николаевской, Ивановской и Раздельнянской райгосадминистраций. Позже проведена ротация председателя Окнянской РГА.

Фото: Facebook