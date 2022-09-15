Семья Кайдашей приглашает в Одесский Украинский театр решить вечные проблемы

«Кайдаши» в Одессе — на сцене Украинского академического музыкально-драматического театра им. В.С. Василько 17 сентября.

Родители и дети. Вечные вопросы, вечные проблемы. Здесь каждый — о своём, каждый — на своём, хоть и родственники, даже семья одна…

Здесь всё бывает и всё случается. И комическое может идти рядом с драматическим, а споры, какими бы яростными ни были они, вскоре кажутся несущественными. Потому что жизнь у всех — она и есть жизнь человеческая.

Собственно говоря, именно такая, как у Кайдашей, которых описал в своей повести классик украинской литературы Иван Нечуй-Левицкий. Поэтому сценическая семейная хроника, которую по мотивам этой повести предлагает режиссёр Константин Пивоваров, вряд ли оставит равнодушным хоть кого-нибудь. Вы же помните: жизнь есть жизнь… И 130 лет назад, и сегодня.

Начало спектакля в 18 часов. Спектакль идёт с антрактом. Продолжительность – 2 час 20 мин.

Билеты стоимостью от 40 гривен можно купить здесь.

Адрес: Одесса, ул. Пастера, 15

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