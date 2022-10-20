В память о певице Соломии Крушельницкой, выступавшей в Одессе, НБУ выпустил монету

Национальный банк с 19 октября ввёл в обращение памятную монету «Соломия Крушельницкая» номиналом в 2 гривни и тиражом 30 тысяч штук.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Памятная монета посвящена украинской оперной и камерной певице (лирико-драматическое сопрано) Соломии Амвросиевне Крушельницкой.

«Незабываемая», «непревзойдённая», «неповторимая», «единственная в мире», «самая прекрасная и обаятельная Баттерфляй» — так называли её музыкальные критики.

Соломия Крушельницкая исполняла разноплановые сопрановые партии, в частности, из опер Рихарда Вагнера, Рихарда Штрауса, Джакомо Пуччини, создала свыше 60 оперных партий, которые оказали большое влияние на развитие мирового вокального искусства; блестяще исполняла украинские народные песни, популяризировала украинскую музыку.

На аверсе монеты в центре находится изображение Соломии Крушельницкой в ​​сценическом образе Аиды, по обе стороны от которой стилизованные кулисы, украшенные декоративным орнаментом. Слева – малый Государственный Герб Украины, надписи – Україна (вверху, на фоне декоративного орнамента). 2022 (справа), дві гривні (внизу), логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа, над годом чеканки монеты).

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображён портрет Соломии Крушельницкой, справа от которого – стилизованное крыло бабочки, символизирующее один из самых известных образов певицы в опере «Мадам Баттерфляй». Слева надписи – 1872/1952 (годы жизни певицы), Соломія Крушельницька (полукругом).

Кстати. Своим искусством Крушельницкая очаровала ведущие оперные центры мира, в том числе Одессу, где гастролировала в сезон 1896-1897 гг. в составе итальянской оперной труппы. На сцене Одесской оперы прошло 35 спектаклей с её участием.

Как сообщала Одесса News, Национальный банк с 1 января 2023 года начнёт постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов и заменять их новыми.

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