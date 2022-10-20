Посольства Индии и Египта рекомендуют своим гражданам покинуть Украину

Посольства Индии и Египта в Украине рекомендуют своим гражданам не ездить в Украину, а тем, кто находится в стране, как можно скорее покинуть её.

Как говорится в заявлении, опубликованном посольством Индии в Тwitter, «учитывая ухудшение ситуации с безопасностью и эскалацию боевых действий в Украине, гражданам Индии не рекомендуется ездить в Украину. Гражданам Индии, в том числе студентам, которые сейчас находятся в Украине, рекомендовано как можно скорее покинуть Украину доступными способами», — говорится в документе, пишет Укринформ.

Ранее посольство Индии рекомендовало воздержаться от любых несущественных поездок в нашу страну.

Также дипмиссия призвала египтян покинуть Украину по доступным наземным маршрутам с соседними странами. Во время отъезда гражданам страны рекомендовали проявлять максимальную осторожность и не находиться транзитом в опасных зонах или возле них. Граждане, которые решат остаться в Украине, должны будут обновить свои данные в посольстве.

Как сообщала Одеса News, ранее посольства США и Китая также рекомендовали своим гражданам эвакуироваться из Украины. Министерство иностранных дел Украины воспринимает эти рекомендации как реагирование на обстрелы Киева и других регионов.

Для справки. С 10 по 18 октября 408 объектов инфраструктуры подверглись атакам со стороны РФ и были разрушены, из них свыше 45 объектов энергоинфраструктуры. Повреждены также 180 жилых домов.

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