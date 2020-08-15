В Одесской области провели эпидемобследование очага сибирской язвы

По информации Главного управления «Одесский ОЛЦ МЗ Украины», для установления условий и причин возникновения заболевания сибирской язвы, специалисты ОЛЦ провели эпидемиологическое обследование очага в Саратском районе Одесской области.

Как отмечается на странице Центра общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook, в частности, по домашнему адресу заболевшего проведена заключительная дезинфекция, обозначен круг лиц, контактировавших с больным. Также силами медицинской службы КУ «Саратская ЦРБ» организовано медицинское наблюдение за контактными, отобран биоматериал для проведения лабораторных исследований.

Результаты обследования станут темой для разговора и принятия дальнейших мер на заседании районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Кстати. Последние случаи заболевания животных сибирской язвой в Саратском районе Одесской области регистрировались в 2018 году. Ранее — 30 лет назад.

Как сообщала Одесса News, больной сибирской язвой житель Саратского района занимается скупкой животных в пределах Одесской области для дальнейшей перепродажи. 3 августа у него повысилась температура тела, на правой голени появился фурункул, который перешёл в язву. За медицинской помощью вовремя не обратился.

По результатам исследования референс-лаборатории особо опасных патогенов Центра общественного здоровья, выделено ДНК возбудителя сибирской язвы.