Одесская область вошла в топ-10 Рейтинга прозрачности-2020 украинских регионов

Одесская область вошла в Рейтинг прозрачности украинских регионов и городов в 2020 году.

Об этом сообщили составители рейтинга на его презентации.

Отмечается, что в первую десятку областей вошли Волынская, Сумская, Запорожская, Тернопольская, Черниговская, Львовская, Одесская области (9-е место, уровень прозрачности — 64%). Первое место заняли Ривненская области, второе — Винницкая, на третьем — Хмельницкая.

По словам организаторов проекта, исследовались 67 параметров прозрачности каждого облсовета: информационная политика, составление бюджета, государственные закупки, распоряжение имуществом, социальные услуги, кадровая политика, профессиональная этика и конфликт интересов, участие граждан, медиа и т. п.

В то же время эксперт по экономическим вопросам МЦПИ Егор Киян сообщил, что при составлении Рейтинга прозрачности 50 крупнейших городов Украины горсоветы оценивались по 77 параметрам. Победителем 2020 года стала Винница.

«На третьем месте у нас размещается город Северодонецк с результатом 92%, на втором месте у нас город Хмельницкий с результатом 97%, и первое место получил город Винница, где показатель прозрачности составляет 99%», — заявили эксперты.

В первую десятку также вошли Днипро, Киев, Бахмут, Тернополь, Каменское, Кропивницкий, Мукачево.

По словам исследователей, средний показатель прозрачности городов составляет 70% и немного ухудшился по сравнению с 2019 годом, когда он был 72%. По мнению составителей рейтинга, это может быть связано с ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса.

По мнению организаторов, Рейтинг прозрачности областей и городов Украины является важным механизмом контроля общественности за местной властью, деятельность которой приобретает особое значение в условиях децентрализации.

«Рейтинг особенно актуален в связи с децентрализацией в Украине и передачей функций на места. Если раньше местные бюджеты и решения контролировались из центра, то сейчас больше власти переходит на места. Местные власти становятся интереснее и важнее для людей, соответственно, за ними усиливается общественный контроль», — подчеркнуто на презентации.

Мероприятие прошло в рамках инициативы «Укрепление демократической устойчивости ключевых государственных институтов в Украине», которая осуществляется Международным центром перспективных исследований в партнёрстве с Институтом экономических и социальных реформ в Словакии (INEKO).

Инициатива финансово поддерживается посольством США в Украине и направлена ​​на повышение эффективности органов местного самоуправления, гражданского общества и государственного управления в сфере создания и надзора за региональной политикой, менеджмента государственными предприятиями, мониторинга бюджетов и открытости власти.

Как сообщала Одесса News, в июле 2020 года издание «Обозреватель» опубликовало рейтинг мэров областных центров Украины с самыми высокими рисками коррупции, согласно которому мэр Одессы Геннадий Труханов оказался на втором месте.

Видео: Укринформ

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