Кабмин поменял главу Госрыбагентства

10 марта Кабинет Министров принял решение об освобождении Анны Чуклиной от должности председателя Государственного агентства рыбного хозяйства.
Об этом написал в Facebook представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан.
На место Чуклиной назначен её первый заместитель Олег Баздуганов.
Как сообщала Одесса News, ОБСЕ обеспокоен масштабами любительского лова рыбы в Днестре, который уже составляет около 25% от общей добычи рыбных ресурсов в низовьях Днестра.
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