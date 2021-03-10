Кабмин поменял главу Госрыбагентства

10 марта Кабинет Министров принял решение об освобождении Анны Чуклиной от должности председателя Государственного агентства рыбного хозяйства.

Об этом написал в Facebook представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан.

На место Чуклиной назначен её первый заместитель Олег Баздуганов.

Как сообщала Одесса News, ОБСЕ обеспокоен масштабами любительского лова рыбы в Днестре, который уже составляет около 25% от общей добычи рыбных ресурсов в низовьях Днестра.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.