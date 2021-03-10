Одесская академия строительства и архитектуры получит статус национальной

Одесская государственная академия строительства и архитектуры получит статус национальной.

Такое решение принял 10 марта Кабинет Министров, сообщает представитель Кабмина в Верховном Совете Василий Мокан на своей странице в Facebook.

«Во время сегодняшнего заседания Кабмина был проголосован проект Указа Президента Украины «О предоставлении Одесской государственной академии строительства и архитектуры статуса национального», в котором предлагается придать этому учебному заведению статус национального, учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности академии и весомый вклад в развитие образования и науки».

Данный Указ предлагается приурочить к 90-летию со дня основания академии.

Кстати. ОГАСА (Одесская государственная академия строительства и архитектуры) является наследником славных традиций Одесской школы десятников строительного дела Одесского (Новороссийского) отделения Императорского Русского технического общества с 1891 года. В 1918 году с целью подготовки инженеров — строителей был создан инженерно строительный факультет в Политехническом институте. Именно на его базе в 1930 году открылся вуз строительного профиля — Одесский инженерно-строительный институт (Оиси), который за годы своего существования менял название. Постановлением Кабинета Министров Украины от 24.04.1994 года №244 была создана Одесская государственная академия строительства и архитектуры на базе Одесского инженерно-строительного института.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами ряд работников Одесской государственной академии строительства и архитектуры.