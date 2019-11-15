Как содержательно провести выходные дни 16-17 ноября в Одессе

Традиционно, осенние выходные дни в Одессе будут отличаться разнообразием мероприятий.

Выбор за Вами!

До 8 декабря в коммуникативно-выставочном пространстве Дома Блещунова «Квартира №6» студенты Одесского художественного колледжа имени М. Б. Грекова покажут свои работы на выставке «Параллели». О выбранном названии и содержании проекта рассказала заведующая выставками Дома Блещунова Мария Апрятова: «Представьте себе железную дорогу. Один рельс — идеализированный академизм, а другой — социализированное современное искусство. Без двух рельсов поезд не едет. Но они пересекаются лишь на умозрительном горизонте иллюзии перспективы, а не в реальной жизни… Вот о чём эта выставка». Адрес: ул. Польская, 19.

По 17 ноября Генеральное Консульство Республики Польша в Одессе проводит Дни своей страны. 16 ноября в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г.Шевченко (ул. Маразлиевская, 1/4) пройдёт ІІ «Забег Независимости», посвящённый 101-й годовщине восстановления независимости Республики Польша. Старт забега в 11:00, начало подтверждения регистрации — с 10:00. В программе акции — массовый забег на дистанцию 1918 метров, которая символизирует год объявления Польшей независимости. Участниками марафона могут стать жители и гости города — все желающие, независимо от возраста и физической подготовки.

До конца февраля в Одесском доме-музее имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) выставка «Образ города» Геннадия Гармидера, известного одесского художника-графика, живописца, члена Национального союза художников Украины. Выставка приурочена к 75-летию автора.

16 ноября в Одесской Филармонии выступит таки единственный музыкальный кооператив города. Не пропустите концерт настоящей банды из Одессы, которая исполняет яркую смесь хулиганского фольклора Молдаванки и клезмерской музыки. На сцене — король одесского фольклора Феликс Шиндер, интеллигент и достойный сын Молдаванки вместе с одесским музыкальным кооперативом «Деньги Вперёд». Начало в 19:00. Билеты от 200 до 650 гривен.

16-17 ноября в парке Шевченко пройдет семейный праздник «Дары осени». В программе фестиваля — яркие фото-зоны, детская развлекательная программа, праздничный концерт, весёлые конкурсы для детей и взрослых. Кроме того, в течение двух дней здесь будут проходить розыгрыши призов и подарков.

16-17 ноября в Одесском дворце спорта состоится детский турнир по хоккею среди юношей 2011-2012 г.р. в рамках Всеукраинских состязаний на призы «Золотой шайбы». В турнире будут соревноваться пять команд: «Днепр» (г. Днепр), «Аврора» (г. Запорожье), «Кривбасс» (г. Кривой Рог) и две одесские команды — «Морские Волки-1» и «Морские Волки-2». Всего в этой возрастной категории играют 19 команд — 322 маленьких хоккеиста. После сыгранных матчей юные спортсмены смогут развлечься и проверить свои хоккейные способности в различных конкурсах. Все участники праздника получат поощрительные подарки. Матчи турнира, а также официальная церемония открытия состоятся в Одесском дворце спорта по адресу: просп. Шевченко, 31.

Расписание мероприятия:

16 ноября:

10:00 (зона 1) — «Морские Волки-1» — «Морские Волки-2»;

10:00 (зона 2) — «Аврора» — «Днепр»;

10:00 (зона 3) — конкурсы;

11:15 (зона 1) — «Аврора» — «Морские Волки-2»;

11:15 (зона 2) — «Днепр» — «Кривбасс»;

11:15 (зона 3) — конкурсы;

12:20 — официальная церемония открытия;

12:55 — «Морские Волки-1» — «Кривбасс».

17 ноября:

10:00 (зона 1) — «Днепр» — «Морские Волки-2»;

10:00 (зона 2) — «Морские Волки-1» — «Аврора»;

11:15 (зона 1) — «Морские Волки-1» — «Днепр»;

11:15 (зона 2) — «Аврора» — «Кривбасс»;

12:30 (зона 1) — «Морские Волки-2» — «Кривбасс».

16-17 ноября на базе универсального спортивного комплекса «Одесса» состоится матч между баскетбольными клубами «БИПА» (Одесса) и «ХДУ-АВТО-ПЛАЗА» (Херсон) в рамках очередных матчей чемпионата Украины среди мужских команд Первой лиги. Поединки между БК «БИПА» и БК «ХДУ-АВТО-ПЛАЗА» состоятся 16 ноября в 14:30 и 17 ноября в 13:00 по адресу: г. Одесса, пер. Высокий, 17, УСК «Одесса».

17 ноября в театре Музкомедии самая известная в странах Восточной Европы фолк-рок группа «Мельница» выступит с большой акустической программой «Мельница 2.0». Новая программа группы посвящена её 20-летнему юбилею магии, которую музыканты создают на сцене. Стоимость билетов — 250-1200 грн.

17 ноября в Музее интересной науки на Фестивале здоровья научат, как следить за своим здоровьем, как быть бодрым и весёлым. Организаторы фестиваля уже готовят для посетителей интересные лекции и интерактивные зоны, которые внесут свой вклад в культуру здорового образа жизни. Кроме того, в программе фестиваля запланирована развлекательная часть для детей. Стоимость билетов — 180 грн.

17 ноября в ночном клубе «Palladium» планируется проведение общегородского праздника — Дня студентов. Начало – в 20:00. Вход по билетам – до 23:00. Специальные гости вечера — группа «OXY». Ведущий мероприятия — Вячеслав Холод — Mc Ice. За пультом — Dj Ray & Dj Ivan Fresh. Вход только для совершеннолетних. Организаторами встречи выступили: Молодёжный совет при Одесском городском голове, департамент внутренней политики Одесского горсовета при поддержке общественной организации «Молодёжная организация ЛАЙТ». За более подробной информацией обращаться по тел.: +38 (093) 300-22-78.

17 ноября органный концерт в Кирхе «Небо.Море.Облака/Гранд-Каданс-Бенефис». На сцене сойдутся в творческом симбиозе орган от Вероники Струк, баян от Ивана Ергиева и скрипка Елены Ергиевой. Концерт дополнит визуальное сопровождение в формате 3D-проекций. Стоимость билетов — 120-450 грн.

17 ноября в Urban Music Hall состоится авангардный вечер поэзии «Sovegna vos». В программе музыкально-поэтического вечера прозвучат произведения Бродского, Полозковой, Бодлера, Элиота, Гумилёва, Пушкина, Ровнера, Тютчева и многих других. Стоимость билетов — 100-160 грн.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News, Думская