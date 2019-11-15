Городские власти Одессы подписали с вузами Меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 15 ноября, в малом зале городского административного Центра на ул. Косовской состоялось заседание Совета ректоров заведений высшего образования Одесского региона.

Как сообщает официальный сайт города, в заседании приняли участие мэр Одессы Геннадий Труханов, заместители городского головы Пётр Рябоконь и Павел Вугельман, директор департамента предоставления административных услуг Одесского городского совета Евгения Абрамова.

«В ходе заседания состоялось обсуждение вопроса о расширении векторов взаимодействия городских властей с учебными учреждениями. В частности, были рассмотрены вопросы внедрения новых форм обучения и заказа подготовки специалистов, взаимодействия в разработке муниципальных программ, а также привлечения студентов к участию в жизни города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результатом заседания стало подписание Меморандумов о сотрудничестве в сфере науки, образования и подготовки кадров между департаментом предоставления административных услуг Одесского городского совета и дирекцией ряда одесских заведений высшего образования, в частности, Национальным университетом «Одесская морская академия», Южноукраинским национальным педагогическим университетом им. К.Д. Ушинского, Одесской государственной академией строительства и архитектуры и Одесским региональным институтом государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Также с рядом учреждений высшего образования были подписаны договоры о прохождении студентами производственной практики в департаменте предоставления административных услуг.

Комментируя результаты встречи, городской голова отметил, что диалог прошёл в деловом режиме, были рассмотрены важные вопросы, решение которых позволит перейти на новый уровень взаимоотношений города с заведениями высшего образования.

«Сегодня поступило предложение, которое я с удовольствием поддержал, и буду проводить занятия в учреждениях высшего образования, где на опыте управления городом Одессой рассказывать о муниципальной экономике, структуре органов местного самоуправления, правах и обязанностях чиновников и многом другом», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Фото: «Одесса»