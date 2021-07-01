Я б в тайные покупатели пошёл, пусть меня научат: рынок труда в Одессе

Лето, жара, Одесса… Жемчужина Чёрного моря манит не только отдыхающих, но и желающих подзаработать.

В июне 2021 года, согласно данным аналитики кадрового портала grc.ua, 11% всех актуальных вакансий Одессы и области составляли предложения подработки, сезонной работы или работы на неполный день.

Больше всего вариантов для желающих подзаработать летом в Одессе – это предложения о работе неполный день (25% всех актуальных вакансий подработки в регионе), работе от 4 часов в день (24%) или по вечерам (19%). Чаще всего ищут разнорабочих, раздатчиков рекламных листовок, тайных покупателей, курьеров и операторов колл-центров.

Больше всего возможностей подзаработать у студентов. Так, 18% вакансий сезонной работы в Одессе открыты в категории «Начало карьеры, студенты». Ещё 15% предложений подработки касаются сферы маркетинга и рекламы: ищут операторов колл-центров, участников социологических опросов, раздатчиков рекламных листовок, стажёров в рекламные и ивент-агентства, начинающих копирайтеров и контент-менеджеров.

На третьем месте по количеству вакансий сезонной работы (12%) — сфера продаж. Нужны тайные покупатели, кассиры, торговые представители и т.д. Заработная плата, обычно, не очень высока и чаще всего оплачивается почасово — за 3-5 часов подработки, в зависимости от сложности работы, можно получить от 500 до 8500 грн. Максимальная компенсация у программистов — за пару часов за компьютером можно заработать до 10 тыс. грн. Таких вакансий всего 9% от общего числа актуальных предложений о подработке в регионе.

Удивительно, но предложений о подработке в сфере гостеприимства в Одессе и области немного – всего 2% работодателей ищут временных официантов, поваров и горничных.

Если говорить о самых востребованных профессиях, то 30% предложений сезонной работы – вакансии тайных покупателей и проверяющих. Обещают от 500 грн, опыт не требуется, важно – наличие диктофона или телефона с функцией звукозаписи и доступ в Интернет. Обязанности: проверка качества обслуживания в супермаркетах, банках, магазинах одежды и парфюмерии, автозаправочных станциях и других отраслях сферы услуг.

13% предложений о сезонной работе в Одессе и области — работа преподавателем. Ищут учителей английского и другого иностранного языка, преподавателей украинского языка и литературы и учителей-предметников (математика, физика, химия, история и т.д.), способных в кратчайшие сроки закрыть пробелы в образовании школьника.

Также ищут нянь для малышей.

11% вакансий открыты для операторов колл-центра. Главное требование- стрессоустойчивость, хорошая дикция и грамотная речь. Предлагают от 6-8 тыс. грн за 4-5 часов работы.

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