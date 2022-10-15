Министр цифровой трансформации: терминалы Starlink работают и будут работать

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что терминалы Starlink работают и будут работать в дальнейшем.
Об этом Фёдоров написал в Теlegram.
«Терминалы Starlink работали, работают и будут работать. Не волнуйтесь», — отметил Фёдоров.
Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина найдёт решение для продолжения работы системы Starlink и рассчитывает, что до завершения переговоров компания обеспечит стабильную связь.
Как сообщала Одесса News, компания Илона Маска SpaceX сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине.
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