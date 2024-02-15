Одесса 15 февраля чествует воинов-интернационалистов

15 февраля в Украине отмечают День чествования участников боевых действий на территории других государств.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, по случаю Дня памяти участников боевых действий на территории других государств в Одессе состоялось возложение цветов к мемориалу воинам-землякам в парке им. Т.Г. Шевченко.

В храмах Одессы сегодня проводятся панахиды по погибшим и умершим во время военных миссий на территориях других государств.

Для справки. 15 февраля 1989 года завершилась советская военная операция в Афганистане. Через горнило той войны прошли 160 тысяч украинцев, 12 тысяч из которых получили ранения, контузии, были искалечены, а 3360 – не вернулись в свои дома.

Кроме афганского, во времена СССР, украинские военные участвовали и в других локальных войнах и вооружённых конфликтах на территории 16 иностранных государств — они выполняли «интернациональный» долг в Венгрии, Египте, Вьетнаме, Эфиопии, Сирии, Анголе, Мозамбике, на Кубе и в других «горячих» точках.

После обретения независимостью Украины наши военные специалисты стали участниками миротворческих миссий под эгидой ООН, НАТО и других международных организаций. По данным Министерства обороны Украины, с 1992 года более 44 тысяч военнослужащих ВСУ приняли участие в 27 международных операциях и миссиях в разных регионах планеты.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy