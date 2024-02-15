Умер актёр Одесского ТЮЗа Виктор Раду

14 февраля ушёл из жизни актёр Одесского театра юного зрителя им. Юрия Олеши, ведущий мастер сцены Виктор Андреевич Раду.

Об этом сообщает в Facebook Одесский ТЮЗ.

Виктор Андреевич родился 10 сентября 1956 года в Одессе. В 1978 году окончил Одесский институт инженеров морского флота, в 1987 году – педагогический институт искусств по специальности «актёр театра и кино». С 1987 года – актёр Одесского театра юного зрителя.

Много ролей сыграно Виктором Радой на сцене Одесского ТЮЗа. В последние годы он играл очень много: Дорант («Мещанин в дворянстве»), сеньор Капулетти («Ромео и Джульетта»), Дядя Лев («Лесная песня»), Султан («Волшебная лампа Аладдина»), Акела («Маугли») ), Автор («Лёвушка»), Пинхус («Будьте вы счастливы!»), Кекс («Вкус солнца), мистер Пендлтон («Полианна»), Пепе («Письма в Севилью») и легендарный Омелько Кайдаш («Кайдашева семья»).

Не выдержало сердце…

Одесса News сообщала о смерти в Одессе на 83-м году жизни народного артиста Украины Анатолия Дриженко.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy