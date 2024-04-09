Днём и ночью 8-9 апреля воины-зенитчики сбивали над Одесской областью дроны врага

В течение дня 8 апреля одесситы слышали взрывы. Взрывы звучали также и сегодняшней ночью.

Как сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер в Telegram, «это воины зенитной ракетной Одесской бригады уничтожили 2 российские разведывательные БпЛА «Орлан-10».

Информацию подтвердили состоянием на 16 часов 8 апреля и в Силах обороны юга Украины.

По данным ВС ВСУ, ночью 9 апреля российские оккупанты атаковали 20-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» с мыса Чауда (Крым), Приморско-Ахтарска (РФ), а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области.

Отмечается, что к отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«В результате противовоздушного боя сбиты все 20 «шахедов» в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что ночью 8 апреля российские террористические войска в очередной раз направили несколько волн ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» по южным регионам, нацеливаясь на критическую инфраструктуру; сбиты 7 барражирующих снарядов, в т.ч.4 в Одесской области.

Инфографика: ВС ВСУ

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