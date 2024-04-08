В Одессе планируют перенести некоторые памятники на новое место

В Одессе члены историко-топонимической комиссии Одесского горсовета решили, что памятнику рабочему, стоящему у стены с именами Героев Советского Союза на Театральной площади, место в Савицком парке.

Также члены комиссии проголосовали за демонтаж знака «60 лет освобождения Одессы» в парке Шевченко.

В то же время, комиссия решила оставить возле Пересыпского моста памятник подводнику Александру Маринеско и памятник апельсину на бульваре Жванецкого (с него хотели демонтировать имперскую символику).

Памятники болгарскому революционеру Христо Ботеву на Старопортофранковской и российскому имперскому генералу Фёдору Радецкому в Преображенском парке также остаются на месте. Монумент генералу решили не трогать, потому что он стоит на его могиле.

Также комиссия рекомендует не демонтировать памятник генералу Ивану Черняховскому на одноимённой улице.

Так называемый памятник Гоцману возле областного управления Нацполиции на Еврейской улице решили не трогать, поскольку вопреки распространённому народному названию эта скульптура посвящена всем сотрудникам уголовного розыска.

За демонтаж памятника советскому авиатору Валерию Чкалову на территории одноимённого санатория решили не голосовать. Судьбу памятника уже решила администрация учреждения, снесшего его в начале полномасштабной войны.

Скульптурную композицию «Комсомольцам Одесщины» возле Водного института в Старопортофранковском сквере решили переименовать в «Молодёжь Одесщины».

Табличку возле Аллеи звёзд на Ланжероновской решено перевести на украинский язык.

Так же члены комиссии рекомендуют поступить и с табличками на памятнике советскому конструктору Александру Нудельману, стоящему на бульваре Жванецкого, на памятнике математику Александру Ляпунову во дворе между корпусами Одесского национального университета на Пастера и на памятнике маршалу Родиону Малиновскому на перекрёстке Преображенской и Софиевской улиц.

За эти рекомендации комиссии ещё должны проголосовать депутаты горсовета.

Одесса News информировала о переименовании Южного в Порт-Аненталь.

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