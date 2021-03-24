В Одесской области привлекают к ответственности расхитителей могил

В Одесской области полицейские привлекают к ответственности двух мужчин за надругательство над могилами.

Как сообщает Отделение полиции №1 Березовского районного отдела полиции, жители Коноплянской сельской общины в возрасте 52-х и 53-х лет похитили с кладбища часть металлической ограды, установленной вокруг четырёх могил.

Полицейские установили злоумышленников за несколько часов и изъяли похищенный ими металл у лиц, которым они его продали.

По данному факту в полиции следователи начали производство по ч.3 ст.297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от четырёх до пяти лет или лишение свободы от четырёх до семи лет.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года жителя Измаильского района Одесской области осудили за надругательство над могилами. Ему решением суда назначили четыре года лишения свободы с испытательным сроком в два года за то, что повредил надгробную плиту ради трёх металлических балок.

Фото: Нацполиция в Одесской области

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