Зеленский 9 декабря в Париже с глазу на глаз встретится с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение двусторонней встречи в Париже с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что двусторонние встречи будут иметь между собой все лидеры «нормандского формата».

Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», сообщает Офис Президента.

«Да. Все двусторонние встречи будут у всех президентов», — ответил Зеленский на вопрос, планируется ли двусторонняя встреча с Путиным в Париже.

В то же время он заверил, что не нервничает перед встречей с президентом РФ.

«Единственное, за что я могу нервничать, что просто встретились, увиделись, сказали: «Да, мы планируем». Я очень не люблю нерезультативности любых переговоров», — заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что ему нечего бояться, ведь он является «президентом свободной страны, нормальным, порядочным человеком, не продаёт нашу страну никому никогда ни за что, правда на нашей стороне».

«Что я хочу? Двадцать раз все говорили о том, что надо прекращать огонь, и 20 раз это ничем не закончилось. Поэтому для меня самое главное не с чем я поеду, а результат. Как с моряками. С чем я вернусь домой, в Украину. Поэтому я хочу точно понимать, что если мы идём по Минску: обмен — сколько людей мы можем вернуть домой и когда. Второй вопрос: если прекращение огня — кто за это отвечает, не только ОБСЕ», — сказал Зеленский.

«Мы с Президентом России будем смотреть глаза в глаза. Я хочу увидеть человека и привезти с Нормандской встречи понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну. Я это смогу точно понять за столом переговоров», — подчеркнул Глава государства.

Как сообщала Одесса News, встреча лидеров стран «нормандского формата» запланирована на 9 декабря в Париже.