Укрэнерго сообщает о ситуации со светом на 11 утра 7 декабря

По состоянию на 11.00 7 декабря продолжается поэтапное восстановление энергосистемы после ракетной атаки.

По информации Укрэнерго, на атомных станциях продолжается процесс загрузки блоков, отключаемых из-за повреждения электросетей, к плановым показателям.

«В энергосистеме всё ещё сохраняется существенный дефицит, всем облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому применён режим аварийных отключений», — говорится в сообщении.

В Одесской и Киевской областях , а также на востоке Украины продолжаются аварийно-ремонтные работы.

Для получения точной информации по отдельному региону Укрэнерго рекомендует следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго).

Как сообщала Одесса News, городской электротранспорт 7 декабря в Одессе работать не будет из-за отсутствия электроэнергии.

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