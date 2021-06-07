В Одессе прошёл Международный «Яхт-фест 2021»

В Одессе прошёл первый международный фестиваль яхт «Яхт-фест 2021».

Как сообщает пресс-служба Администрации Одесского морпорта, в фестивале приняли участие около 10 яхт, в том числе СОNTENTO, SUENO, OLGA, «Чёрная жемчужина», «Каролина», ESENIA и другие, а также катера «Пегас» и «Легенда», пассажирский катамаран «Хаджибей».

Отмечается, что фестиваль организован для поддержки уникального парусника «Дружба».

Торжественное открытие фестиваля в присутствии представителей руководства Одесского морского порта, преподавателей морских учебных заведений Одессы состоялось на 17 причале пассажирского комплекса.

«Если Одесса — морская столица Украины, то Одесский порт — её морские ворота, — отметил главный диспетчер Одесского морского порта Владимир Бахчиванджи, — и эти ворота сегодня гостеприимно открыты для яхт со всех уголков Украины и других стран. Администрация Одесского морского порта полностью поддерживает этот прекрасный праздник и саму идею возрождения легендарного парусника».

Проректор Одесской морской академии Сергей Заичко выразил надежду, что эта замечательная инициатива привлечёт внимание не только рядовых граждан, но и благотворительных фондов, бизнеса и, главное, государства к решению проблем «Дружбы» — уникального судна, которых во всём мире насчитывается лишь 32.

Организатор фестиваля Оксана Марашкина выразила надежду, что на следующем «яхт-фесте» будет непосредственным участником сам парусник «Дружба», в том числе, благодаря средствам, вырученным во время нынешнего мероприятия.

Вход на арендованную у Одесского морского порта территорию причала был платным, но гостей фестиваля радовало, что их деньги пойдут на благое дело.

В течение двух дней гости города и одесситы могли осуществить длительные прогулки по акватории Одесского залива на комфортабельных яхтах, получить ни с чем не сравнимое удовольствие от полёта под парусами над морскими волнами.

Кстати. «ДРУЖБА» — учебное 3-мачтовое стальное парусное судно, главное из серии в 5 судов («Мир», «Херсонес», «Паллада», «Надежда»), построенных в 1987-91 для СССР в Гданьске. Водоизмещение — 2946 т, длина (с бушпритом) — 108,6 м, ширина — 14 м. Паруса общей площадью около 3000 кв. м. 2 вспомогательных двигателя общей мощностью 1128 кВт. Скорость 11 узлов. Район плавания неограниченный, автономность — 45 суток. Штатный экипаж 50 человек. Рассчитан на 6 преподавателей и 144 курсанта.

С момента введения в действие — в распоряжении ОВИМУ. Судно осуществляло учебные плавания с курсантами средних и высших мореходных училищ региона. В 1992 г. «Дружба» прошла модернизацию в Италии, частично перепрофилирована в пассажирское судно. Благодаря перестройке внутренних помещений созданы комфортные условия для 30 пассажиров, появились ресторан на 75 мест, 2 бара. В 1990-х были попытки арестовать парусник при выходе за границу, с тех пор судно стоит на приколе в Одесском порту. На нём проходят практику курсанты младших курсов ОНМА. Уже двадцать лет «Дружба» не покидала причала.

Как сообщала Одесса News, спортивная команда яхты Maestro Sailing Team в мае 2021 года выступила на европейском парусном форуме в Неаполе (Италия).

Фото: Администрация морпорта

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