На 10-й станции Большого фонтана демонтируют незаконную канализацию

Сегодня днём, наш фотокорреспондент стал свидетелем того, как на пляже «Чайка», коммунальщики начали демонтаж незаконной канализации.

Ряд одесских СМИ на прошлой неделе сообщил об этой случайной находке. Сегодня КП «Побережье Одессы», начало работы по демонтажу данной «находки».











За соблюдением порядка во время демонтажа «канализации», следили представители муниципальной охраны города.







Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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