Кому в Одессе 30 января отключат свет

30 января в связи с проведением запланированных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. Академика Заболотного: 54, 54_1, 54_2, 56_1, 56_2, 56_3, 56_4, 57, 57_2, 58, 59, 59_1, 59_2, 63, 63_1, 66, 66_1, 66_2, 67, 67_1, 67_2, 71_1, 71_2, 79, 541, 542

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

30 янв. 1:00

30 янв. Высоцкого: 1, 3, 5, 5_1, 6, 7, 9, 10, 16а, 18, 20, 21, 22, 22_1

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

30 янв. 1:00

30 янв. Высоцкого: 13, 23, 23а, 25

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

30 янв. 1:00

30 янв. Генерала Бочарова: 57А, 57В, 61А, 65, 69, 71, 71_1

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

30 янв. 1:00

30 янв. Добровольского проспект: 112, 114, 122_1, 126, 126_1, 128А, 130_2, 130_3, 130_4, 130_5

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

30 янв. 1:00

30 янв. Марсельская: 32_1, 32_2, 36, 38, 40, 42, 46_2, 46_3, 48, 52, 461, 4814

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

30 янв. 1:00

30 янв. Сахарова: 40, 44

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

30 янв. 1:00

30 янв. Сахарова: 20, 28, 36, 42

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

30 янв. 1:00

30 янв. Семёна Палия: 21, 93, 103, 105, 107, 109, 109_1, 109_2, 109_3, 111, 125, 125_1, 125_2, 125_3, 127, 129

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу. 0:00

30 янв. 1:00

30 янв.

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