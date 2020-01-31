Одесса приглашает к себе на тёплые февральские выходные дни

Одесса приглашает на первые в феврале выходные дни, которые, по прогнозам синоптиков, обещают быть тёплыми. В субботу и воскресенье вас приглашают посетить интересные места города, многочисленные выставки, концерты, разнообразные ивенты.

Выбор за Вами!

С 1 по 16 февраля меломанов ожидает новый проект «Зимний променад в Одесской опере», который будет равно посвящён и оперной, и симфонической музыке. 1 февраля на открытии нового фестиваля прозвучит музыка трёх великих немцев — Людвига ван Бетховена (увертюра к опере «Фиделио»), «Четыре последние песни» для сопрано и оркестра Рихарда Штрауса, написанные на слова Германа Гессе и Йозефа Эйхендорфа, а также двойной концерт для скрипки и виолончели Иоганнеса Брамса. Партию сопрано исполнит солистка ОНАТОБ Наталья Павленко, на скрипке (между прочим, работы Страдивари!) играет гость, Илья Коновалов, а на виолончели – одессит Алик Лысюк.

1 февраля Одесский художественный музей приглашает одесситов на паблик-ток с директором БФ «Корпорация Монстров» Екатериной Ножевниковой. Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Искусство в авангарде общественных изменений». Гости встречи поговорят с основательницей благотворительного фонда о прошлом и будущем памятников архитектуры на примере Замка Монстров, узнают, может ли памятник архитектуры менять жизнь людей и могут ли люди менять памятники архитектуры. Вход свободный.

1 февраля в Одессе открывается клуб «Альфа спорт». Презентация нового спортивного клуба состоится по адресу: улица Инглези, 8в. В новом борцовском зале клуба можно будет опробовать новенький борцовский ковёр, на котором будут проводиться тренировки по спортивному и боевому самбо, дзюдо и другим боевым видам спорта. В честь открытия клуба пройдут соревнования по самбо среди детей. Организатор турнира — клуб «Бастион». Начало в 12 часов.

1 февраля в Urban Music Hall состоится концерт, посвящённый 223-й годовщине со дня рождения Франца Шуберта. Все вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим и семьям погибших от пожара на Троицкой. Участие в концерте примут музыканты мирового уровня, выступавшие в Карнеги-холле – американские музыканты Джефри Палмер, Сергей Квитка, Ирина Портенко и струнный квартет. Стоимость билетов — 300-1500 грн.

1 февраля в Одесском культурном центре познавательный и весёлый спектакль для детей и их родителей — «Приключения Соломона». Эта старая сказка поведает маленьким зрителям о мудром царе Соломоне и прекрасной царице Савской. Организаторы обещают много музыки, танцев, смешных зверушек и доброго юмора.Стоимость билетов — 150 грн.

2 февраля в Музее западного и восточного искусства любопытным слушателям прочитают лекцию о Месопотамии, которая пройдёт в форме спектакля. Проведут встречу Фоня и Настя в рамках проекта «История искусств для детей». Маленьких посетителей поближе познакомят с историей Ближнего и Среднего Востока, расскажут о Двуречье и Месопотамии, о том, какие народы там проживали и какие изобретения им принадлежат. Рекомендованный возраст 6+. Стоимость участия -150 грн (1 ребенок + 1 родитель).

До 8 февраля выставка «Яблоко и цивилизация» 35 авторов арт-группы «Рики» в выставочном зале Одесской организации Национального Союза художников Украины (Торговая, 2). Вниманию зрителей предложены 57 работ в разных жанрах и техниках, объединённые темой яблока. Картины маслом и темперой, батик, инсталляции, коллажи, работы эмалью по металлу и ржавчиной по ткани, акрил, гуашь, бронза.

До 9 февраля в Одесском художественном музее выставка легенды одесского нонконформизма Виктора Маринюка. Адрес: Софиевская, 5.

До конца февраля в Одесском доме-музее имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) выставка «Образ города» Геннадия Гармидера, известного одесского художника-графика, живописца, члена Национального союза художников Украины. Выставка приурочена к 75-летию автора.

До 1 марта выставка мозаики Ольги Новак «Части целого» в галерее Всемирного клуба одесситов (Маразлиевская, 7). Поэзия цветного стекла – бывает и такая. Приходите полюбоваться всеми этими чудесами.

До 1 марта выставка роботехники «Парад роботов» в торговом центре на улице Екатерининской. Каких уровней достиг искусственный интеллект в мире, и может ли мультифункциональное металлопластиковое устройство заменить человека – узнаете на выставке. Всего в экспозиции представлено полсотни экспонатов английского, японского, китайского и европейского производства. На выставке работают четыре зоны виртуальной реальности и развлекательные аттракционы — аэрохоккей, кикер, планетарий, лазерный тир и симулятор гольфа. Выставка открыта с 10 утра до 9 вечера.

До 1 марта в галерее Всемирного клуба одесситов (Маразлиевская, 7) выставка двух авторов «Зимние фантазии» — художника Валерия Сырова и скульптора Александра Коваленко.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News, Думская, ТАЙМЕР