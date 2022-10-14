Куда пойти в Одессе на выходные 15-16 октября

15-16 октября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News предлагает некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

15 октября фортепианный концерт ко Дню защитников и защитниц Украины состоится в Одесской реформатской церкви. Для поклонников виртуозного исполнительского искусства своё мастерство продемонстрируют известные представительницы одесской фортепианной школы — заслуженные деятели искусств Украины Татьяна Шевченко и Лилия Шевченко. Особой изюминкой совместных концертов станет исполнение виртуозных пьес в четыре руки. В программе концерта произведения А.Ревуцкого, А.Красотова, Ф. Шопена, К.Дебюсси и других композиторов. Часть собранных средств будет направлена ​​на поддержку ВСУ. Начало концерта в 16:00. Стоимость билетов 100 грн., для пенсионеров 50 грн. Адрес: ул. Пастера, 62.

15 октября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета — концерт органной музыки с участием Вероники Струк (орган), солистов оперы и артистов оркестра театра. Исполняется с одним антрактом. Билеты от 100 до 400 гривен. Длительность концерта 2 часа. Начало в 16.00.

15 октября в 12:00 лучшее научное шоу Украины — Одесская Школа научных чудес для детей и взрослых — празднует 10-летний юбилей фестивалем «Большой Мозгофест», который состоится в Украинском театре. Вас ждут: познавательные мастер-классы, квест и активные игры, Марафон детских изобретений, Международная школа ментальной арифметики Индиго, выездной экспериментариум, научное шоу от Школы научных чудес. Детей и их родителей приглашают провести познавательно целых 3 часа. Зарезервировать и купить билеты можно по телефону +380509549501. Собранные средства пойдут на благотворительность.

15 октября вечер с камерным оркестром «Black sea orchestra». В программе: Libertangо, Oblivion, Blue Tango, Escolaso, Escualo, Por Una Cabeza, Alla Tango и другие. Начало в 17:00. Место проведения Кафедральный Собор святого Павла (Кирха). Часть собранных средств будет направлена на помощь ВСУ и на мероприятия по поддержке здания Кирхи. Больше информации по телефону 063-507-29-64.

15 октября открытие военно-патриотической акции «С песней к Победе», предложенной КП «Парки Одессы» при поддержке Департамента культуры и туризма Одесского городского совета. В рамках акции состоится концерт ко Дню защитников и защитниц Украины и Дню украинского казачества. Прозвучат музыкальные произведения в исполнении духового оркестра Одесского муниципального театра им. А.Салика и солистов Одесской областной филармонии им. Д.Ойстраха. Начало в 17:00. Городской сад (Ротонда). Вход свободный.

16 октября со сцены Одесского академического областного драматического театра вам поведают все весёлые и пикантные подробности о непростых отношениях Наполеона Бонапарта с очаровательной корсиканкой Жозефиной Понтиу, внезапно появившейся на острове Святой Елены — последнем пристанище свергнутого императора. Вы убедитесь лично, что настоящая корсиканка – это практически одесситка! Ибо только одесситки и корсиканки способны так поставить на уши всё вокруг себя: приучить французских генералов ловить мышей, доить коз и охранять морковные грядки, сбить спесь с английского губернатора и научить самого Наполеона петь, танцевать и корчить рожи! А ещё вы узнаете тайну появления одного из самых знаменитых коньячных брендов! Цена билетов от 100 гривен. Начало в 18:00.

16 октября на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного оживёт всеми любимая украинская комедия «За двумя зайцами». Увидеть сатирическое представление про любовь и брак по расчёту можно будет в 16 часов. Музыкальная комедия в 2-х действиях по одноименной пьесе М. Старицкого. Цена билетов от 50 гривен.

16 октября на площадке Одесского Театра юного зрителя спектакль «Поллианна». «Полианна» — роман-бестселлер американской писательницы Элеанор Портер, опубликованный в 1913 году. Детская классика на все времена. Спектакль рассказывает о печалях и радостях одиннадцатилетней девочки, которая после смерти отца вынуждена переехать в небольшой английский городок, в мир строгих правил и запретов – к своей тёте мисс Поли. Начало спектаклей в 12 и 17 часов. Билеты стоимостью от 150 гривен.

До 18 октября с 13:00 до 19:00, кроме понедельника, в галерее “#ARTODESSA” Летнего театра Городского сада выставка “Отобранные работы” Валика Лапшина. Представленные избранные работы – это своего рода манифест против системы, по которой работают современные художественные институции. Вход свободный.

До 3 декабря Одесский Дом-музей имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) показывает выставку «Акварель – душа Любови Минкович». Автор акварелей, выполненных в трудной технике «по мокрому», Любовь Минкович является членом Национального Союза художников Беларуси, членом Национального Союза профессиональных художников Израиля. Она – участница международных, республиканских и персональных выставок в Беларуси, Израиле, Украине. Её работы находятся во многих музеях мира и частных коллекциях. На выставке представлены 18 акварелей. Любовь Минкович – настоящий виртуоз, в чём может убедиться каждый посетитель выставки.

Уютных выходных!

Фото: Ольга Черненко, Александр Александров/Одесса News, Владимир Андреев/Думская, Александр Синельников

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