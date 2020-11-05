Задержанные в Одессе похитители людей получили подозрение в разбое

Прокуратурой объявлено подозрение в похищении людей задержанным пятерым членам организованной группы, орудовавшей в Одессе.

Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры сообщено о подозрении организатору и 4 членам организованной группы в совершении разбойных нападений и в похищении одесситов», — говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники «охотились» на жертв в социальных сетях под предлогом знакомства с женщинами. Сообщники похищали мужчин во время личных встреч и, угрожая насилием, завладевали их средствами. А потом, получив доступ к ключам от квартир потерпевших, забирали из жилья ценности.

Отмечается, что вместе с нападающими действовала 21-летняя девушка, которая получала от организатора задание знакомиться в социальных сетях с мужчинами, назначать встречи, выяснять материальное положение и передавать эту информацию сообщникам.

Сейчас подозреваемые в СИЗО.

Отмечается также, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Малиновского отдела полиции при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в области.

Одесса News информировала о задержании этой банды злоумышленников в июле 2020 года.

Фото: Одесская облпрокуратура