СБУ задержала российского агента, который готовил ракетный удар по речпорту Измаила

СБУ задержала российского агента, который готовил ракетный удар по энергообъектам и речпорту Измаила.

Об этом сообщает в Facebook СБУ в Одесской области.

«Контрразведка Службы безопасности разоблачила ещё одного предателя в результате спецоперации в Одесской области. Приспешником агрессора оказался чиновник одного из предприятий Измаильского речного порта, которого после начала полномасштабного вторжения завербовал представитель российских спецслужб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанию оккупантов их агент собирал информацию о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории города. Прежде всего, его интересовали локации электроподстанций и других городских объектов энергетики.

Кроме этого, разведывал места базирования украинских блокпостов. Во время скрытого наблюдения изучал их фортификационное оснащение, вооружение и количество задействованного личного состава. Также он передавал врагу сведения о специфике защиты и особенностях деятельности местного речпорта.

Разведывательная информация требовалась российским захватчикам для подготовки серии прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили злоумышленника, поэтапно задокументировали его преступные действия и задержали на попытке передачи агрессору закрытых данных.

Установлено, что российский агент должен был передать разведданные своему куратору в виде электронных координат и фотоматериалов через анонимный телеграмм-канал.

Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки с врагом.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года в Одессе задержан херсонский коллаборант, работник пенитенциарной службы, предоставивший свои услуги врагу.

Фото: СБУ в Одесской области

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