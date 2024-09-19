Верховная Рада переименовала 26 населённых пунктов Одесской области

Верховная Рада поддержала 19 сентября решение о переименовании 327 населённых пунктов в Украине, 26 из которых расположены в Одесской области.
За новое постановление №12043 проголосовал 281 народный депутат, причём без обсуждений.
Согласно документу, новые названия получат такие посёлки и сёла в нашем регионе.
Березовский район:
— село Андреево-Ивановка — Черново;
— село Курисово — Покровское;
— посёлок Петровка — Буялык;
— село Сухой Овраг — Сухой Яр.
Белгород-Днестровский район:
— село Заря — Камчик;
— село Николаевка-Новороссийская — Байрамча.
Болградский район:
— поселок Березино — Соборное;
— поселок Бородино — Буджак;
— село Малоярославец Первый — Пограничное;
— село Малоярославец Второй — Ярославово;
— село Новое Тарутино — Новодолинское;
— село Роща — Новый Париж;
— посёлок Тарутино — Бессарабский.
Измаильский район:
— село Первомайское — Вишнёвое;
— посёлок Суворово — Катлабуг.
Одесский район:
— село Гвардейское — Змиенково;
— село Первомайское — Причерноморское.
Подольский район:
— село Ткаченко — Орловское.
Раздельнянский район:
— село Андреево-Иваново — Свитанок;
— село Миллиардовка — Мильярдовка;
— село Первомайское — Болгарка;
— село Первое Мая Захаровской поселковой территориальной громады — Счастливое;
— село Первое Мая Раздельнянской городской территориальной громады — Молдованка;
— село Первомайское — Гуровское;
— село Россияновка — Казацкое;
— село Старостино — Староселье.
Одесса News информировала, что накануне Рада провалила голосование по дерусификации и переименованию свыше 300 населенных пунктов, в том числе Южного Одесской области. Проект постановления поддержало всего 208 нардепов, после чего трибуну заблокировали сторонники переименования, потребовав, чтобы вопрос снова вынесли на рассмотрение парламента.
В результате руководство ВР решило подготовить новый проект, исключив из него пять спорных населённых пунктов: Южный Одесской оболасти, Южноукраинск, Синельниково, Первомайск и Павлоград. По ним после отдельных дискуссий разработают дополнительные постановления, которые рассмотрят депутаты позже.
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