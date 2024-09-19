Верховная Рада переименовала 26 населённых пунктов Одесской области

Верховная Рада поддержала 19 сентября решение о переименовании 327 населённых пунктов в Украине, 26 из которых расположены в Одесской области.

За новое постановление №12043 проголосовал 281 народный депутат, причём без обсуждений.

Согласно документу, новые названия получат такие посёлки и сёла в нашем регионе.

Березовский район:

— село Андреево-Ивановка — Черново;

— село Курисово — Покровское;

— посёлок Петровка — Буялык;

— село Сухой Овраг — Сухой Яр.

Белгород-Днестровский район:

— село Заря — Камчик;

— село Николаевка-Новороссийская — Байрамча.

Болградский район:

— поселок Березино — Соборное;

— поселок Бородино — Буджак;

— село Малоярославец Первый — Пограничное;

— село Малоярославец Второй — Ярославово;

— село Новое Тарутино — Новодолинское;

— село Роща — Новый Париж;

— посёлок Тарутино — Бессарабский.

Измаильский район:

— село Первомайское — Вишнёвое;

— посёлок Суворово — Катлабуг.

Одесский район:

— село Гвардейское — Змиенково;

— село Первомайское — Причерноморское.

Подольский район:

— село Ткаченко — Орловское.

Раздельнянский район:

— село Андреево-Иваново — Свитанок;

— село Миллиардовка — Мильярдовка;

— село Первомайское — Болгарка;

— село Первое Мая Захаровской поселковой территориальной громады — Счастливое;

— село Первое Мая Раздельнянской городской территориальной громады — Молдованка;

— село Первомайское — Гуровское;

— село Россияновка — Казацкое;

— село Старостино — Староселье.

Одесса News информировала, что накануне Рада провалила голосование по дерусификации и переименованию свыше 300 населенных пунктов, в том числе Южного Одесской области. Проект постановления поддержало всего 208 нардепов, после чего трибуну заблокировали сторонники переименования, потребовав, чтобы вопрос снова вынесли на рассмотрение парламента.

В результате руководство ВР решило подготовить новый проект, исключив из него пять спорных населённых пунктов: Южный Одесской оболасти, Южноукраинск, Синельниково, Первомайск и Павлоград. По ним после отдельных дискуссий разработают дополнительные постановления, которые рассмотрят депутаты позже.

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