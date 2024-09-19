Глава МИД Польши предложил передать Крым под мандат ООН

При обсуждении мира между Украиной и Россией вопрос принадлежности Крыма будет играть ключевое значение.

Такое мнение во время ХХ встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его 18 сентября процитировал «Интерфакс-Украина».

По его мнению, полуостров является символически важным для РФ и в то же время стратегически важным для Украины.

«Я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма», – сказал Сикорский.

Он считает, что решение можно найти, если «обе страны захотят».

«Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законным жителем, и так далее… И мы могли бы отложить это на 20 лет», – рассказал министр.

В президиуме Меджлиса крымскотатарского народа назвали «недопустимыми и циничными» подобные высказывания. Заявление 19 сентября опубликовал в Telegram глава Меджлиса Рефат Чубаров.

По его словам, Сикорский публично предположил, что для прекращения полномасштабной войны, которую начала страна-агрессор Россия, Украина «должна уступить Крым».

«Иначе расценить слова польского дипломата не представляется возможным, – отметил Чубаров. – Меджлис крымскотатарского народа считает подобные заявления недопустимыми и циничными. Такими, которые не соответствуют ни национальным интересам Украины, ни правам и интересам коренного крымскотатарского народа Украины».

Как указал глава Меджлиса, согласно украинским законам и международному праву, законными жителями Крыма являются исключительно граждане Украины и лица, которые законным образом оформили своё постоянное или временное пребывание на украинской территории, что подтверждается в установленном украинским законодательством порядке.

«Поэтому любые другие попытки установления законности проживания человека в украинском Крыму не нужны и нецелесообразны. Мы уверены, что любые предложения по решению вопроса прекращения войны России против Украины, достижения мира в Украине, восстановления ее территориальной целостности, восстановления нарушенных прав и свобод украинских граждан на оккупированных территориях должно происходить на основе национального законодательства Украины и международного права», – подчеркнул Чубаров.

Он напомнил, что Крым – это временно оккупированная территория Украины и «первым шагом к установлению мира должен быть вывод российских оккупационных войск с территории полуострова».

«Обсуждение любых вопросов будущего Крыма должно происходить только с участием и с согласия Украинского государства и коренного крымскотатарского народа», – резюмировал Чубаров.

На слова Сикорского также отреагировали в Офисе президента Украины.

«Крым – это Украина. Россия нарушила международное право и должна отвечать за это», – написал в Telegram глава ОП Андрей Ермак.

Одесса News информировала, что , по заявлению президента Турции Эрдогана, его страна поддерживает территориальную целостность Украины и выступает за деоккупацию Крыма.

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