Одесский театр «Маски» приглашает посмотреть на приключения Дон Жуана

18 сентября, в субботу, в 19:00 одесский театр «Маски» приглашает на «Дон Жуана».

То ли запущенная форма депрессивного состояния, а, может, болезненный след неразделённой любви, либо тяжкий груз глубокого похмелья заставили великого Дарвина утверждать, что все мы произошли от обезьяны. Фу, гадость какая-то. А Вы бы могли полюбить женщину, зная, что она произошла от мартышки?

Неутомимый повеса, весельчак и балагур Дон Жуан любит Мадрид и женщин этого прекрасного города. А что в этом плохого? Мадрид и женщины Мадрида отвечают ему взаимностью. Всё логично. От чего же мужчины, добропорядочные мужья-рогоносцы, испытывают к этому юному баловню судьбы слепую средневековую ненависть?

Да от того же, от чего Дарвин не любил женщин. Всё гениальное просто и произошли мы вовсе не от обезьяны, а от — Женщины. И не просто Женщины, а великой праматери Евы! И этот спектакль – весёлое, яркое, праздничное тому подтверждение!

Цена билетов от 180 до 350 гривен. Их можно купить здесь.

Место проведения: Дом клоунов

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