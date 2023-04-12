Инспектор Одесской таможни «зарабатывал» на обналичивании через «зелёный коридор»

Правоохранителями разоблачён старший государственный инспектор одного из таможенных постов Одесской таможни на вымогательстве и получении 3000 евро неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствие показало, что таможенник требовал у гражданина взятку за беспрепятственный ввоз 4 млн грн на территорию Украины через международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Маяки-Удобное-Паланка». Свои «услуги» он оценил в 3% от ввезённой суммы.

Сотрудник таможни был задержан после получения второго транша неправомерных средств.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от занимаемой должности.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года Одесской областной прокуратурой сообщено о подозрении в коррупции государственному инспектору отдела таможенного оформления одного из постов Одесской таможни. Взяточник требовал и получил 500 долларов США взятки от гражданина за беспрепятственное таможенное оформление товаров.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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