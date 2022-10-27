ВСУ получат 11 комплексов беспилотников PUMA-LE

Вооружённые силы Украины получат 11 мощных комплексов беспилотников PUMA-LE.

Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров сообщил в Теlegram.

«Покупаем для ВСУ 11 мощных комплексов беспилотников PUMA-LE. Их стоимость свыше 540 млн. грн. Дроны оснащены обычной и тепловизионной камерой с 6-кратным зумом. Это позволяет выявлять противника днём, ночью и в любую погоду», — заявил Фёдоров.

Он отметил, что благодаря антеннам беспилотники преодолевают расстояние до 60 км. Такая дистанция поможет защитникам пробираться в тыл противника. Дроны находятся в полёте около 6 часов и поднимаются на высоту до 3 километров. Это делает их незаметными для захватчиков.

«PUMA-LE на вооружении в 18 странах мира: США, Великобритании, Германии, Франции и т.д. Теперь пополняем такими «птичками» и наш фронт», – заявил Фёдоров.

Кстати. «Армия дронов» – проект, начатый Генеральным штабом ВСУ и Минцифры. Это комплексная программа, в рамках которой запланирована системная закупка дронов, их ремонт, а также курсы обучения соответствующих специалистов. Проект стартовал 1 июля.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), завершило процедуру передачи в управление девяти российских морских судов.

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