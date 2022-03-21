В одесском небе силы ПВО сбили очередной вражеский дрон

В воскресенье, 20 марта, подразделение Противовоздушной обороны ВСУ сбило над Одесской областью вражеский беспилотник.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Подтверждено уничтожение вражеского беспилотника в небе Одесчины. Спасибо силам ПВО ВСУ», — отметил он.

Вечером в воскресенье также звучали мощные выстрелы. «Работают ПВО ВСУ. Вражины – в ад», – объяснил представитель оперативного штаба ОВА.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, комментируя ситуацию, отметил в видеообращении, что в воскресенье обстрелов Одесской области не было – противник начал активно использовать беспилотные летательные аппараты. «Но наша ПВО работает, имеем подтверждение об уничтожении этих БПЛА», — сказал он.

Марченко также обратился к российским военным: «С каждым днём ​​ваших смертей всё больше и больше, руководству России безразлична ваша судьба. И сдача в плен в Украине может стать для вас не просто спасением, но шансом на будущее. Примите единственно правильное решение – сложите оружие и сдайтесь. Иначе безоговорочная вера украинского народа в победу превратит вас в удобрения для нашей земли».

Как сообщала Одесса News, 18 марта силы Противовоздушной обороны Украины уничтожили несколько вражеских дронов типа «Орлан-10» над Одессой.

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