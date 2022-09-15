Юг Украины: за сутки ВСУ уничтожили вражеский бомбардировщик, 11 танков

За минувшие сутки на Южном направлении украинские защитники ликвидировали 33 захватчика, а также уничтожили более трёх десятков единиц военной техники, включая бомбардировщик и 11 танков.

Об этом сегодня ночью сообщил представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров.

По его словам, «обстановка в операционной зоне на Южнобугском направлении стабильно напряжённая. Продолжаются позиционные бои, Силы обороны продолжают улучшать тактическое положение и закрепляться на освобождённых территориях».

Как говорится в сообщении, враг силами до двух взводов при поддержке двух БМД-2 и танка Т-72 пытался улучшить своё положение в направлении с Архангельского на Ивановку. Успеха не имел, потеряв одну БМД-2 и значительный процент живой силы, отступил.

Украинская авиация нанесла 13 ударов по противнику, в районе Чкалово уничтожен сверхзвуковой вражеский бомбардировщик Су-24М.

«Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 285 огневых задач. В том числе по трём районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Голой Пристани, Дудчанах и Криничанке, по складам боеприпасов в Дудчанах и Садовом, по пункту управления беспилотниками в Комышанах. Под плотным огневым контролем находились Каховский мост и переправа в Дарьевке. У оккупантов не было никакой возможности ими пользоваться», — отметили украинские защитники.

Подтверждённые потери врага составили: 33 военных и 31 единица техники, в том числе 11 танков, пять гаубиц «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика», а также два склада с боеприпасами в Николаевском и Херсонском районах.

Бойцы отдельного структурного подразделения 126-й отдельной бригады территориальной обороны Одессы следят за морским горизонтом в любых условиях и время суток, чтобы «захватнические мечты рашистов остались на глубоком тёмном дне истории рядом с известным русским кораблём».

Как сообщала Одесса News, 14 сентября Президент Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины в Изюме Харьковской области, который украинские военные освободили от оккупантов.

На главном фото бойцы отдельной мотопехотной Мариупольской бригады (командир танка — младший лейтенант Александр Воронков, мехвод Денис Валуев).

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook

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